SERDAR ALİ ÇELİKLER - HABERTÜRK | Teknik direktör değişikliğinde geç kalan Fenerbahçe oyun kurgusunda da geç kaldı. Emre'nin teknik patronluğa gelmesiyle birlikte farklı bir anlayışı deneyen sarı-lacivertliler için ideal model bulundu. Daha çok topa sahip olan iyi pas yapan oyuncular rakibi şaşırttı. Tıpkı taraftarı şaşırttığı gibi. Dar alanda yapılan pas oyunu Fenerbahçeli oyunculara uygundu. Teknik becerisi yüksek futbolcular bu taktikle rakip alana iyice yerleşti. İlk 30 dakika Gaziantep sahasından çıkamadı. Caner ile Gökhan en rahat maçlarını oynadılar. Pelkas ve irfan Can'ın önlerinde olması işlerini kolaylaştırdı.Aslında Fenerbahçe klasik santrforu olmadığı için dörtlü savunmanın önüne 6 kişiyi dizmişti. Valencia önde gezgin bir forvet görevi gördü.Emre'nin bu taktiği sonuca yansıdı. Deplasmanlarda etkili bir takım olan Gaziantep'i farklı bir skorla yendiler. Şimdiye kadar bir işe yaramadıkları görülen Samatta ile Cisse kenarda bekletildi. İlginçtir Erol Bulut'un şans vermediği Sinan oyuna sonradan girmesine rağmen golünü de attı. Emre'nin Sinan ısrarı da böylece anlaşıldı. Sahaya diziliş çok önceden denense belki bugün Fenerbahçe daha iyi durumda olabilirdi. Golcüsü olmamasına rağmen. Bu anlamda oyun değişiminde geç kalındı.Karşılaşmanın son anlarında yaşanan sıkıntılar hiç de yabancı gelmedi. Fenerbahçe baskıyı yediğinde bocalıyor, panikliyor.Maçın en önemli detayı kaleci Altay'ın yediği gol öncesi yaşandı. Pelkas barajın arkasında yere uzanmak isterken Altay "Gerek yok" diyerek Pelkas'a kalkmasını söyledi. Ne ilginçtir ki top barajın tam da o noktasından kaleye gitti.Gaziantep'in sayılmayan gölünde hakemin yanlış karar verdiğini de belirtelim.Bu sonuç şampiyonluk yarışını nasıl etkiler son 8 maçta göreceğiz. Kabul etmek gerekir ki futbolda her şey olabilir. Ancak Beşiktaş'ın hedefe daha yakın olduğu bir gerçek.