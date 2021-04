DENİZ ÇOBAN - FANATİK | 39'da Dicko’nun golünde Djilobodji’nin Szalai’ye faulü yok. Sadece elini koyuyor ama çekmiyor-itmiyor. Gol kararı verilmeliydi. Maxim'in golünde ise isterlerse pozisyon 100 kamerayla çekilsin sadece gol çizgisi kamerasından izleyerek bir karar çıkabilir.Hakemlerin tartışılabilecek kararları oldu. 6. dakikada İrfan Can, Morais’in bileğine bastı. Bu tarz müdahalelerde her zaman acımasızlık ve yaralayıcılık aramamız lazım. İrfan Can’ın basmasında şiddet ve yoğunluk yok. Hakem sarı kart verse yeterli olurdu. 1 dakika sonrasında Morais topu uzaklaştırdıktan sonra, kramponun vidalarıyla İrfan Can’a bir müdahalede bulunuyor. Yorumum bu pozisyon için de geçerli. Şiddet ve yoğunluğun sınırda olduğu bir darbe. Sarı kart burada da uygun olurdu.Gol çizgisi gelmeli!39'da Dicko’nun golünde Djilobodji’nin Szalai’ye faulü yok. Sadece elini koyuyor ama çekmiyor-itmiyor. Gol kararı verilmeliydi. Bu pozisyona VAR’ın karışma şansının olmadığını da belirtmeliyim. 66'da Maxim’in serbest vuruşunda VAR müdahalesi sonucu gol kararı verildi. Maç isterse 100 kamerayla çekilsin, fark etmez. Bu pozisyona sadece gol çizgisi kamerasından izleyerek karar verilebilir. Burada goldü/değildi diye ahkam kesmek yerine teknik olarak nasıl değerlendirebileceğimizi yazıyorum. Maliyeti bizim ligimiz için çok düşük olan “Gol Çizgisi Teknolojisi” bir an evvel ligimize de getirilmeli.