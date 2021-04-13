Fenerbahçe'ye ağır eleştiri: Real Madrid'le mi oynadınız! Tam bir canlı bomba
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısındaki 3-1'lik galibiyetini değerlendirdi.
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.Kadıköy'deki maçı evsahibi ekip 3-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 56'da Mert Hakan Yandaş, 71'de Enner Valencia ve 90+5'te Sinan Gümüş kaydetti. Gaziantep FK'nın golünü 65'te Alexandru Maxim attı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltti. İşte spor yazarlarının Fenerbahçe'nin galibiyeti hakkındaki yorumları...
SERDAR ALİ ÇELİKLER - HABERTÜRK | Teknik direktör değişikliğinde geç kalan Fenerbahçe oyun kurgusunda da geç kaldı. Emre'nin teknik patronluğa gelmesiyle birlikte farklı bir anlayışı deneyen sarı-lacivertliler için ideal model bulundu. Daha çok topa sahip olan iyi pas yapan oyuncular rakibi şaşırttı. Tıpkı taraftarı şaşırttığı gibi. Dar alanda yapılan pas oyunu Fenerbahçeli oyunculara uygundu. Teknik becerisi yüksek futbolcular bu taktikle rakip alana iyice yerleşti. İlk 30 dakika Gaziantep sahasından çıkamadı. Caner ile Gökhan en rahat maçlarını oynadılar. Pelkas ve irfan Can'ın önlerinde olması işlerini kolaylaştırdı.Aslında Fenerbahçe klasik santrforu olmadığı için dörtlü savunmanın önüne 6 kişiyi dizmişti. Valencia önde gezgin bir forvet görevi gördü.Emre'nin bu taktiği sonuca yansıdı. Deplasmanlarda etkili bir takım olan Gaziantep'i farklı bir skorla yendiler. Şimdiye kadar bir işe yaramadıkları görülen Samatta ile Cisse kenarda bekletildi. İlginçtir Erol Bulut'un şans vermediği Sinan oyuna sonradan girmesine rağmen golünü de attı. Emre'nin Sinan ısrarı da böylece anlaşıldı. Sahaya diziliş çok önceden denense belki bugün Fenerbahçe daha iyi durumda olabilirdi. Golcüsü olmamasına rağmen. Bu anlamda oyun değişiminde geç kalındı.Karşılaşmanın son anlarında yaşanan sıkıntılar hiç de yabancı gelmedi. Fenerbahçe baskıyı yediğinde bocalıyor, panikliyor.Maçın en önemli detayı kaleci Altay'ın yediği gol öncesi yaşandı. Pelkas barajın arkasında yere uzanmak isterken Altay "Gerek yok" diyerek Pelkas'a kalkmasını söyledi. Ne ilginçtir ki top barajın tam da o noktasından kaleye gitti.Gaziantep'in sayılmayan gölünde hakemin yanlış karar verdiğini de belirtelim.Bu sonuç şampiyonluk yarışını nasıl etkiler son 8 maçta göreceğiz. Kabul etmek gerekir ki futbolda her şey olabilir. Ancak Beşiktaş'ın hedefe daha yakın olduğu bir gerçek.
SERKAN AKCAN - FANATİK | Temposu yüksek, pozisyonlu, aksiyonu bol bir maç izledik. İlk yarıda Fenerbahçe, Gaziantep ceza sahasında tam 25 kez topla buluşarak bu sezonun kendi adına rekorunu kırarken topu bir türlü içeriye atamadı. Üstelik Valencia ve Serdar Aziz 6 pastan bunu yapamadı. Gaziantepspor’un bulduğu golde, Dicko’nun Szalai’ye yaptığı hareket için VAR’ı beklese ve orada tekrar incelese daha doğru bir karar verebilirdi. Hünerli forvetleriniz olmadığında ne kadar çok orta o kadar çok top kaybı demektir. Fenerbahçe’nin oyun gücünü düşüren unsurların başında bu geliyordu. Gaziantep’e karşı da bol bol orta denediler, orta yapmaya ara verip 2. bölge baskısıyla kazanılan topları savunma arasına bıraktıklarında kilidi açabildiler. Mert Hakan’ın golü tam olarak böyle bir senaryonun ürünüydü. Emre hocanın duran topların haricinde akan oyun organizasyonlarına eğilmesi gerekiyor.
DENİZ ÇOBAN - FANATİK | 39'da Dicko’nun golünde Djilobodji’nin Szalai’ye faulü yok. Sadece elini koyuyor ama çekmiyor-itmiyor. Gol kararı verilmeliydi. Maxim'in golünde ise isterlerse pozisyon 100 kamerayla çekilsin sadece gol çizgisi kamerasından izleyerek bir karar çıkabilir.Hakemlerin tartışılabilecek kararları oldu. 6. dakikada İrfan Can, Morais’in bileğine bastı. Bu tarz müdahalelerde her zaman acımasızlık ve yaralayıcılık aramamız lazım. İrfan Can’ın basmasında şiddet ve yoğunluk yok. Hakem sarı kart verse yeterli olurdu. 1 dakika sonrasında Morais topu uzaklaştırdıktan sonra, kramponun vidalarıyla İrfan Can’a bir müdahalede bulunuyor. Yorumum bu pozisyon için de geçerli. Şiddet ve yoğunluğun sınırda olduğu bir darbe. Sarı kart burada da uygun olurdu.Gol çizgisi gelmeli!39'da Dicko’nun golünde Djilobodji’nin Szalai’ye faulü yok. Sadece elini koyuyor ama çekmiyor-itmiyor. Gol kararı verilmeliydi. Bu pozisyona VAR’ın karışma şansının olmadığını da belirtmeliyim. 66'da Maxim’in serbest vuruşunda VAR müdahalesi sonucu gol kararı verildi. Maç isterse 100 kamerayla çekilsin, fark etmez. Bu pozisyona sadece gol çizgisi kamerasından izleyerek karar verilebilir. Burada goldü/değildi diye ahkam kesmek yerine teknik olarak nasıl değerlendirebileceğimizi yazıyorum. Maliyeti bizim ligimiz için çok düşük olan “Gol Çizgisi Teknolojisi” bir an evvel ligimize de getirilmeli.