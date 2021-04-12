Şırnak'a dönüp kendisi elektrik üretti! Görenler şaşkına döndü
ŞIRNAK'taki köyüne dönüş yapan İshak Gök kaldığı yaylada elektrik olmayınca kendi elektriğini üretti.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Akçayol köyüne bağlı Hale yaylasında kalan İshak Gök, yıllar önce terör yüzünden köylerini boşaltıp Mersin'e göç etmişti. 2 bin 900 rakımlı Kato Dağındaki yayla ve köylerine yıllar sonra gelen vatandaş, harabeye dönmüş köyüne yerleşmeye başladı.
Gök, Akçayol köyüne 4 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada elektrik olmayınca kendi elektriğini üretmeye karar verdi. İshak Gök destek gelirse hazırlayacağı projeyle ilçe genelindeki bütün yaylalarda elektrik üreteceğini söyledi.
Gök, "Daha önce Mersin’de kalıyordum. Eski köyümüz burası 30 yıl önce göç edip gitmiştik. Şimdi tekrar köyüme geldim. İşim yok. Bende yaylada kalmaya karar verdim." diye konuştu.
"Köyde elma bahçemiz var. Eskiden burada yaşamımızı sürdürüyorduk" diyen Gök "Burada elektrik olmadığı için 4 kilometre uzaklıktaki Akçayol köyüne gidip geliyordum artık burada kalacağım. Hurda çamaşır makinesi ve dinamoyla elektrik ürettim. 300 metre uzunluğunda bir hortum getirdim." ifadelerini kullandı.