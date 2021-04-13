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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan: İktidarın şu ikisini yapması zorunlu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, hükümete Kanal İstanbul ve muhalefetin dilindeki '128 milyar dolar nerede' sorusu ile ilgili öneride bulundu. Hakan, “128 milyar dolar iç edildi algısı yaratılıyor. Muhalefet, bu algıya oynuyor. İktidar, zekice bir cevap geliştirmek zorunda” ifadelerini kullandı.

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Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti’nin Merkez Bankası’nın rezervleri ve Kanal İstanbul projesi konusunda farklı bir çalışma yürütmek zorunda olduğu görüşünü dile getirdi.

Hakan, bugünkü köşe yazısının “İktidarın şu ikisini yapması zorunlu” başlıklı kısmında AK Parti’ye şu önerilerde bulundu:

"Soru, “128 milyar dolar nerede” diye sorulunca... 128 milyar dolar iç edildi algısı yaratılıyor. Muhalefet, bu algıya oynuyor. İktidar “128 milyar dolar nerede” sorusuna, sorunun içerdiği tuzağa düşmeden ama sorunun yarattığı algıyı darmadağın eden, zekice bir cevap geliştirmek zorunda.

Kanal İstanbul

Bu projeyle ilgili çok radikal, çok farklı, çok ikna edici bir büyük kampanya şart. İtirazlara cevap yetiştirmeye çalışan bir yaklaşımın dışında bir yaklaşımdan söz ediyorum. Bu zamana kadar böyle bir çalışma yapılmadı. İktidar cephesi, bu çalışmayı yapmak zorunda.

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