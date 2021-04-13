Emre Belözoğlu: Büyük takım böyle oynar

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, 3-1'lik Gaziantep FK maçını yorumladı ve "Büyük takım böyle oynar" dedi.

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Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı oyuncularına teşekkür eden Emre Belözoğlu, "Her şeyden önce Kadıköy'de kazanmak güzel. Burada kazanmanın keyfini futbolcu olarak yaşadım. Şimdi de teknik direktör olarak kazanmak güzel. Oyunun başlangıcındaki enerjimiz, isteği arzusu Fenerbahçe'nin genlerine çok uygun. İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Hayatta risk almamak en büyük risktir. Futbolculuğumda da bu böyleydi. İnandığım değerlerle yoluma devam edeceğim" dedi.

Oyuncularının isteği ve arzusunun mutluluk verici olduğunu kaydeden Belözoğlu, "1-0'dan sonraki oyundan sonra 1-1'i yakaladılar. 2-1'den sonraki oyun hiç istemediğim beklemediğim bir oyundu. İlk yarıda yüzde 75'e yakın topa sahip olmuş, ama 2-1'den sonra 3-1'e kadar olan süreçten memnun değilim. Bunu daha fazla dakikaya yayacağız. Genel anlamda arkadaşlarımın mücadelesinden isteğinden memnunum. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"5 merkez oyuncuyla saha çıktınız, onların performansı için ne söyleyeceksiniz?" sorusuna ise Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, "Her maçın ayrı bir senaryosu var. Bugün daha fazla topu tutan taraf olmaya çalıştık ve bekleri çıkarmaya çalıştık. Rakibimiz de de iyi oyuncular vardı. Topa hakim olduk. Onları koşturduk. Ne zaman onlar bizi koşturdu oyuna onlar hakim oldular. Büyük takım böyle oynar, topu vermez. Ne zaman topu onlara verdik... Maçın ikinci yarısı neredeyse top yüzde 70'e 30 onların eline geçti. Kazanmak güzel" yanıtını verdi.

"Geçen haftaki beraberlik için içeriye atabilseydik durum daha farklı olabilirdi" diyen Emre Belözoğlu, "Dün şampiyonluktaki en büyük rakibimizin 45 ile 70 arasındaki ilk şutu gol oldu. 2-1 ile 3-1 arasında hiçbirimizin memnun olmadığı oyundu. Çok kısa süreler bunlar. Gerçekçi olmak lazım. 10 gündür 3 resmi maça çıktım. Fenerbahçe'nin her teknik adamı kazanmak için oynar. Ben de kazanmak için oynatacağım. Emre hocanın oyunundan ziyade Fenerbahçe'nin genlerine uygun bir mücadele olması lazım. Topu aldığımızda çok daha efektif kullanmamız lazım" ifadelerini kullandı.