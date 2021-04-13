Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Tecrübeli hocanın, yeni sezonda Florya'da olup olmayacağı belli değil. Mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimi, Terim'in de Galatasaray'daki kaderini belirleyecek.

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Fatih Terim'in kulüpteki geleceği büyük merak konusu. 2 sezon üst üste şampiyonluk yaşadıktan sonra, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 2+3 yıllık yeni mukavele imzaladığı Terim'le, bu süreçte birçok kriz yaşandı. 67 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve şu ana kadar opsiyon konusunda bir görüşme olmadı. Üstelik Mayıs ayında başkanlık seçimi var ve oldukça fazla sayıda aday, kongre için kolları sıvamış durumda.

Terim'le yola devam edilecek mi?

Fanatik'in haberine göre; Mustafa Cengiz'in adaylığını koyması ve olası bir seçim zaferi durumunda da Terim'le çalışmak isteyip istemeyeceği konusunda şüpheler söz konusu. Fatih hoca açısından, adı yeniden başkan adaylığı ile anılan Abdurrahim Albayrak'ın kongreye girip girmemesi büyük önem taşıyor. Albayrak'ın başkan veya yönetici olması durumunda yine Terim'le yola devam edeceği konuşuluyor.

Planlarını yapıyor

Fatih Terim ise tüm bu belirsiz sürece rağmen, planlarını gelecek yıl da takımın başında kalacakmış gibi yapıyor. Göndereceği ve transfer edilmesini istediği oyuncuların listesini hazırlayan, mevcut yönetimle de paylaşan deneyimli çalıştırıcı, özellikle sözleşmesi sona erecek futbolcularla şimdiden anlaşma sağlanması yönünde talepte bulundu.

4 aday var

Sarı-Kırmızılı kulübün Mayıs ayında yapılacak olan kongresi için şu ana kadar adaylığını resmen açıklayan isimler Metin Öztürk, Burak Elmas, Tuncer Hunca ve Eşref Hamamcıoğlu oldu. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in de kongreye adaylığını koyması bekleniyor. Kulislerde adaylık için adı geçen bir diğer yönetici Abdurrahim Albayrak, bugünkü yönetim kurulu toplantısında bu konuyla ilgili olarak Cengiz'le fikir alışverişinde bulunacak. Ayrıca camiada önde gelen birkaç ismin daha başkanlık için hazırlık aşamasında olduğu belirtiliyor.