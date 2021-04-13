Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında konuk ekibin iptal edilen golü çok tartışıldı. Eski hakem Deniz Çoban pozisyonu değerlendirdi.

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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki maçı evsahibi ekip 3-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 56'da Mert Hakan Yandaş, 71'de Enner Valencia ve 90+5'te Sinan Gümüş kaydetti. Gaziantep FK'nın golünü 65'te Alexandru Maxim attı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltti. Gaziantep FK ise 50 puanda kaldı.

Gol geçersiz sayıldı

Kadıköy'deki gecede sol kanattan kazanılan korneri kullanan Alexandru Maxim'in ceza alanına gönderdiği ortasında, Papy Djilobodji'nin kafayla indirdiği topu önünde bulan Nouha Dicko'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak öncesinde Djilobodji'nin, Attila Szalai'ye faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

İptal edilen gol doğru mu?

İptal edilen gol tartışmalara neden olurken, eski hakem Deniz Çoban, beIN SPORTS'ta pozisyonu değerlendirdi; "Hakem Mete Kalkavan Gaziantep FK'nın iptal edilen golünde kararını değiştirmiş gibi. Beden diline bakarak ilk kararını değiştirdiğini düşünüyorum. Düdüğü çaldığında santrayı göstermiyor ama bunu çok daha net göstermesi lazımdı. Kırmızılı oyuncu(Djilobodji) Szalai'yi itiyor ancak bu itme-çekmenin rakibin hareketlerini kısıtlaması lazım. Fenerbahçeli oyuncunun hareketleri kısıtlanmıyor, sadece ellerini koyuyor. Bu normal bir mücadele. Mete Kalkavan'ın burada hata yaptığını düşünüyorum. VAR'ın karışmaması ise doğru. Bence gol temiz. Çünkü bu karar hakemindir."

Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?

Çoban, karşılaşmadaki bir başka tartışma yaratan, Maxim'in serbest vuruşunda topun çizgiyi geçip geçmediği yönündeki yorumları şöyle değerlendirdi; "Baktığım zaman bu açıdan 'gol' de 'değil' de diyemem. Direk ile top arasında çim görebiliyor muyuz? Ben net olarak göremiyorum. VAR hakemi Halil Umut Meler burada neden devreye girer? Yüzde 100 olması lazım. Burada net bir karar yok. VAR'ın da devreye girmemesi lazım. 'Yüzde 100 bu top çizgiyi geçmiş' diyemeyiz. Topun yüzde 99'u geçse, yüzde 1'i geçmese golü veremezsiniz."