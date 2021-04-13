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Emre Belözoğlu geldi Kadıköy kâbusu sona erdi

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-1 yenerken; Emre Belözoğlu yönetiminde Kadıköy'de çıktığı iki maçtan da 3 puanla ayrıldı.

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Erol Bulut'un ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin iç sahadaki kötü serisi Emre Belözoğlu, ile sona erdi. Emre Belözoğlu ile ilk maçında Denizlispor'u 1-0 yenen Sarı Lacivertliler, Gaziantep FK engelini de 3-1'le geçti. Fenerbahçe, Belözoğlu ile Kadıköy'deki iki maçtan da 3 puanla ayrıldı.

Sarı Lacivertliler, Belözoğlu öncesi Kadıköy'de çıktığı 4 maçta sadece 1 puan almıştı.

Fenerbahçe'nin iç sahadaki son 6 maçı
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1
Fenerbahçe: 0 - Göztepe: 1
Fenerbahçe: 1 - Antalyaspor: 1
Fenerbahçe: 1 - Denizlispor: 0
Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 1

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