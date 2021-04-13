BIST 1.376
DOLAR 8,17
EURO 9,72
ALTIN 452,87
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var

Malatya'da rahatsızlanan kadın ilaç alıp uyudu bir daha uyanamadı! 5 gün önce...

İhlas Haber Ajansı

MALATYA'da sabah rahatsızlanınca ilaç alarak uykuya dalan kadın hayatını kaybetti. Korona virüs tedavisi gören kadının karantinasının 5 gün önce bittiği öğrenildi.

Abone ol

Olay, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğuzkaan Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4. katında oturan 37 yaşındaki Ayşe Y. sabah rahatsızlanınca ilaç alarak uyudu. Uzun süre uyanmayan genç kadının durumundan endişe duyan çocukları komşularından yardım istedi.

Eve gelen Ayşe Y.'nin komşuları, hareketsiz şekilde kanepede yatan genç kadının tepki vermemesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrolde Ayşe Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.


Karantinası 5 gün önce tamamlandı
Eşinin hastanede korona virüs tedavisi gördüğü belirtilen Ayşe Y.'nin 10 günlük karantina süresini 5 gün önce tamamladığı öğrenildi. Genç kadının cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Şırnak'a dönüp kendisi elektrik üretti! Görenler şaşkına döndü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Pentagon'dan UFO itirafı! İddialar gerçek çıktı
Emre Belözoğlu geldi Kadıköy kâbusu sona erdi
Alişan Kapaklıkaya sözleri ve kitapları Alişan Kapaklıkaya kimdir biyografisi
Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta kalacak mı? İşte yanıtı
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan: İktidarın şu ikisini yapması zorunlu
Emre Belözoğlu: Büyük takım böyle oynar
Tekirdağ'da beyin kanamasından öldü sanıldı! 5 yıl sonra gerçek bakın ne çıktı
Tam kapanma olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak gözler kabine toplantısında
Pes! Kapıya bıçakla dayanıp kız arkadaşına bu mesajı attı
ABD Başkanı Joe Biden'dan Ramazan mesajı! Dikkat çeken ifadeler
Yorumlar