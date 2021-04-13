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Bilal Göregen aslen nereli kaç yaşında Bilal Göregen hastalığı nedir?

Türkiye onu Yetenek Sizsiziniz yarışması ile tanıdı. Sempatik tavırları ile kendini sevdiren ve Remix Adam lakabıyla ünlenen Bilal Göregen aslen Hatay Dörtyollu. Görme engelli olan Bilal Göregen 7 kardeş neredeyse tüm enstrümanları sesiyle taklit eden Bilal Göregen'in hayatı

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Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılarak 'Sevdiğim Kız Bana Abi Deyince' şarkısını söyleyen göreme engelli genç yetenek  Bilal Göregen'in hayatı merak konusu oldu. Ağzında neredeyse tüm enstrümanların sesini çıkarabilen ve birçok kişi tarafından tanınan Bilal Göregen, Hatay'da doğdu ve İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim gördü. 

Bilal Göregen kimdir:

Göregen, ilkokulu Hatay Dörtyol'da tamamladı, ardından Kahramanmaraş'ta Lise eğitimini sürdürdü. İstanbul Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümünü'nde eğitimini tamlayan Bilal Göregen, Hatay Dörtyol'da doğdu. Baba tarafından aslen Bitlisli'dir. 7 kardeşi vardır. Görme engellidir ancak sesi ve enstrümanları taklit edebilme yeteneği ile popüler oldu. 

Yetenek Sizsiniz yarışması öncesi Sıradışı isimli programa katılmış ve Sevdiğim Kız Bana Abi Deyince adlı parçayı seslendirmiştir. Yetenek Sizsiniz yarışmasında ise finale kadar yükselmiş finalde 2. olmuştur. Bugüne kadar Bu Adam Benim Babam, Yeşil Başlı Gövel Örder, Sevdiğim Kız Bana Abi Deyince, Emmoğlu, Yaralıyım gibi bir çok parçayı başarı ile seslendirmiş ve beğeni kazanmıştır.

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