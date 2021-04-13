Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta Ankara'da 'da yaşanan koltuk krizinin ardından ilk kez bir araya geldiler. Ursula von der Leyen'in, böyle bir durumun bir kez daha tekrarlanmasına izin vermeyeceği konusunda Michel'i uyardığı ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan üçlü görüşme sırasında Michel ve Erdoğan'ın, liderler için ayrılan iki koltuğa oturması üzerine, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ayakta kalmıştı.

Yoğun tartışmalara yol açan bu görüntünün ardından, "günlerdir uyuyamadığını" söyleyen Michel, perşembe akşamı von der Leyen ile bir görüşme yapacağını açıklamıştı. Ancak Ursula von der Leyen'in' aile ziyareti gerekçesiyle Almanya'da bulunması nedeniyle görüşmenin gerçekleşemediği belirtilmişti.

Ankara'daki kriz ciddi bir şekilde değerlendirildi

AB'nin iki üst düzey yöneticisi, bu görüşmeyi pazartesi akşamı gerçekleştirdi. Yaklaşık iki saat süren görüşmede, Ankara'da yaşanan kriz kapsamlı biçimde değerlendirildi. Brüksel'deki kaynaklara göre, Ursula von der Leyen, Ankara'daki gibi bir durumun tekrarlanmasına izin vermeyeceğini açıkça vurguladı. Michel'in de, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdiği öğrenildi.

Bir daha böyle bir duruma izin vermem"

AB Komisyonu çevrelerinden edinilen bilgilere göre von der Leyen ikili görüşmede AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e, Ankara'daki görüşme sırasında kendisinin kanepeye oturtulmasından duyduğu rahatsızlığı bir kez daha dile getirerek, "bir daha asla böyle bir duruma izin vermeyeceğini" açıkça belirtti.

Michel güvence verdi

Aynı çevreler Michel'in de "Kendi bakış açısından böyle bir olayın tekrarlanmaması gerektiği" konusunda von der Leyen'e güvence verdiğini aktardı.

Bir Konsey sözcüsü, Michel'in Salı günü Avrupa Parlamentosu temsilcileriyle yapacağı toplantıda da "Olaydan duyduğu derin üzüntüyü" bir kez daha ifade edeceğini açıkladı.

Michel'e tepkiler sürüyor

Diğer yandan AB'nin kadın liderinin ayakta kalmasına göz yumduğu gerekçesiyle Charles Michel'e yönelik tepkiler sürüyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve parlamento grup başkanları, Charles Michel ve Ursula von der Leyen'e, koktuk krizi konusunda kendilerine bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

İki lider, bugün Ankara'daki olaya ilişkin Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi grup temsilcileri ve Sassoli ile istişarelerde bulunacak. AB Konseyi Başkanı Michel'in Avrupa Parlamentosu'nda, koltuk krizi nedeniyle duyduğu "derin pişmanlığı" ifade ederek benzer bir krizinin bir daha yaşanmaması gerektiğini vurgulayacağı belirtildi.

Krize "ikili arasındaki gizli rekabet yol açtı" iddiası

AB diplomatları, Ankara'da yaşanan protokol krizine, Michel ve von der Leyen arasında yaşanan gizli rekabetin yol açtığını belirtmişti.

Brüksel'deki kaynaklar, Von der Leyen'in, koronavirüs salgını nedeniyle protokol ekibini Ankara'ya göndermemesi nedeniyle Erdoğan'la yapılan görüşmede oturma düzeninin Michel'in ekibi tarafından ayarlandığını bildirmişti.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında gerçekleştirilen üst düzey ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere salonda bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Erdoğan'ın yanındaki tekli koltuk yerine karşıda ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşısında oturması Avrupa ve dünya basınında geniş yer bulmuştu.

Diplomasi tarihine 'koltuk krizi' olarak geçen olay, çok sayıda medya organı ve sosyal mecralarda farklı yorumlara neden olmuştu. Bazı uluslararası yayın organlarında çıkan haberlerde, tekli koltuğa oturan Michel, AB Komisyonu'nun ilk kadın Başkanı Ursula von der Leyen'e yer vermemek ve kibar olmamakla itham edildi. Bu durum aynı zamanda Belçika medyasında da geniş yer buldu.

Ülkenin bir önceki hükümetinin Başbakanı olan Charles Michel'e muhalif çevreler, söz konusu olayı siyasi bir yıpratma malzemesi haline getirince Michel zor durumda kaldı. Durum hakkında Alman bir medya kuruluşuna değerlendirme yapan AB Konseyi Başkanı, "Bu sahne kafamda hiç durmadan tekrarlanıyor ve bu nedenle son günlerde uykularım kaçıyor" dedi.