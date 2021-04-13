BIST 1.361
DOLAR 8,14
EURO 9,70
ALTIN 452,48
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var

Bursa'da tamir için usta bulamadı kendisi üretti! 500 TL'ye satıyor

İhlas Haber Ajansı

BURSA’da davulculuk yapan vatandaş patlayan davuluna usta bulamayınca meslek sahibi oldu.

Abone ol

Osmangazi ilçesinde yaşayan Bülent Arpat, 4 yıl önce patlayan davulunu tamir ettirmek için usta aradı, bulamadı. Bunun üzerine kendi davulunu kendi tamir etti. Davuldan çıkan ses dinleyenleri çok etkiledi. Bülent Arpat’a herkes davulu nereden aldığını sormaya başladı. İlk başta çevresine davul yapan usta, siparişler artınca davul üretimine başladı. Bursa’daki davul çalan müzisyenler davulunu Bülent Arpat’dan almaya başladı. Günde 2 tane davul imâal eden Arpat, davulların tanesini 500 liradan satıyor. Ramazan öncesi ise işleri arttı. Sahurda davul çalacak olanlar ramazan öncesi siparişlerini verdi. Arpat, gelen taleplere yetişmek için gece gündüz çalışıyor.

Patlayan davulunu tamir ettirecek usta bulamadığı için davul imâlatına başladığını ifade eden Bülent Arpat, "Davulum patladı, usta bulamadım. Kendi davulumu kendim yaptım. Yaptığım bu davulu sosyal medyada paylaştım. Çok beğenildi. Siparişler gelmeye başladı. Ben de davul imâlatına başladım. Pandemiden dolayı siparişler düşüktü, ramazan öncesi talep arttı, Ramazanda davul çalacak olanlar kapımızı çalıyor. Ramazan öncesi yoğun çalışıyoruz. Günde 2 tane davul imâl ediyorum, yaptığım davulları 300 ila 500 lira arasında fiyatla satıyorum" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Şırnak'a dönüp kendisi elektrik üretti! Görenler şaşkına döndü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Soma faciası davası yeniden başlıyor
Adana'da evini basan iki kardeşten birini öldürdü diğerini ağır yaraladı
Samsun'da genç bankacıdan acı haber geldi! Yaşam savaşını kaybetti
Mustafa Cengiz başkanlık seçimine girmeyecek Abdurrahim Albayrak sürprizi
Antalya'da patates sevdası hayatına mal olacaktı! Baygın halde çıkarıldı
İzmir'de kokoreç yerken hayatının şokunu yaşadı! Boğazı ağrıyor sandı gerçek başka çıktı
Arif Güloğlu kanser oldu BKM oyuncusu Arif Güloğlu ne kanseri
Esenyurt’ta işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Kahramanmaraş'tan iğrenç haber! Kız çocuğuna şantajla cinsel istismara 4 tutuklama
Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'Unutulma Hakkı' açıklaması
Yorumlar