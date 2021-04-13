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İzmir'de kokoreç yerken hayatının şokunu yaşadı! Boğazı ağrıyor sandı gerçek başka çıktı

İZMİR'de Fatma Yüce'nin (42) diline, kokoreç yerken iğne battığı ortaya çıktı. Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Yüce'nin diline yerleşen iğne, operasyonla alındı.

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Menemen ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte öğle yemeği için kokoreççiye giden Fatma Yüce, yemek yerken dilinde ve boğazında acı hissetti. Yaşadığı anlık acının üstünde durmayan Yüce, bir süre sonra yutkunurken ve yemek yerken hissettiği boğaz ağrısı nedeniyle doktora gitti. Yapılan kontrolde Yüce'nin diline iğne battığı tespit edildi. Fatma Yüce'nin dilindeki iğne, operasyonla alındı.

"Çok şaşırtıcı"
Medicana International İzmir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Songu, "Hastanın dil hareketiyle ağrıyı tarif ettiği durumlarda ayırıcı tanı için aklımıza gelen ilk şey; dil ve ağız tabanı tümörleri. Yaptığımız görüntülemede dilinde bir iğne durduğunu gördük. Daha çok bu tür şikayetlerle başvuruda bulunan hastaların, başörtülerini takarken ağızda tuttukları iğneyi yutmaları sonucu dil kökünde ya da dilde dışarı çıkarılamayan iğne bulunması çok sık rastladığımız bir durum. Ancak bu olayın yemek esnasında gerçekleşmiş olması çok şaşırtıcı" diye konuştu.

Kokoreç yerken olayın yaşandığını belirten Fatma Yüce, yuttuğu iğnenin kokoreçten mi yoksa ekmekten mi çıktığını bilmediği için işletmeden şikayetçi olmayı düşünmediğini söyledi.

Yaşadıklarını anlatan Yüce, "Boğaz enfeksiyon teşhisi koyuldu ama iğne olduğu ortaya çıktı. Çok şaşırdım. Böyle bir şeyin başıma geleceğini düşünmezdim. Kokorecin içinde miydi yoksa ekmeğin içindeki bir maddeyi mi yutup yutmadığımı bilmediğim için şikayette bulunmayı düşünmüyorum" dedi.

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