Mustafa Cengiz başkanlık seçimine girmeyecek Abdurrahim Albayrak sürprizi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sağlık durumuyla ilgili doktorlar ve ailesiyle yaptığı istişare neticesinde bugün, yönetim toplantısında seçime girmeyeceğini açıklayacak. Eğer Abdurrahim Albayrak, beklediği geri dönüşleri alırsa birinci adam olmaya aday

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Galatasaray’da mayıs ayındaki seçim öncesi hareketlilik var. Adaylığını açıklayanlar kervanına Divan Başkanlığı görevini bırakan Eşref Hamamcıoğlu’nun da eklenmesiyle (Tuncer Hunca, Metin Öztürk ve Burak Elmas) sayı dörde çıkmıştı. Gözler ise mevcut başkan Mustafa Cengiz’e çevrilmişti. Sağlık durumuyla alakalı doktorları ve ailesiyle istişare yapan Cengiz bugünkü yönetim toplantısında seçime girmeyeceğini açıklayacak.

Albayrak hazırlanıyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Başkan’ın “Yokum” kararı hâlen ikinci başkanlık görevini sürdüren Abdurrahim Albayrak’ın durumunu etkileyecek. Adaylık için kolları sıvayan Albayrak eğer beklediği geri dönüşleri alabilirse adaylığını önümüzdeki hafta resmen açıklayacak ve koltuğa talip olan beşinci isim olacak.

Ocaklı’yı ikna turları

Ayrıca Galatasaray’ın önde gelenlerinden bir grubun Ahmet Yüce Ocaklı ile olan görüşmelerini sürdürdüğü ve ikna etme çabalarının devam ettiği de biliniyor.