Samsun'da genç bankacıdan acı haber geldi! Yaşam savaşını kaybetti
SAMSUN'da 37 yaşındaki bir bankacı yakalandığı korona virüs(Kovid-19) hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.Abone ol
Samsun'da bir bankanın hukuk bölümünde görev yapan 37 yaşındaki 2 çocuk babası Hakan Arslan korona virüs testi pozitif çıkınca Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Hakan Arslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arslan'ın bugün Samsun'un Tekkeköy ilçesi Yukarıçinik Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
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