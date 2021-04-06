Forbes Türkiye'nin en zenginler listesini açıkladı! İşte en zengin 10 Türk

ABD'nin Forbes dergesi 2021'de dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. 177 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, dünyada ilk sırada yer aldı. ABD, 724 kişiyle en çok dolar milyarderine sahip ülke konumunu sürdürdü. Çin ise 626 milyarder ve toplam 2,5 trilyon dolarlık servetle ikinci sırada yer aldı. Çinli milyarderlerin serveti bir yılda 1,3 trilyon dolar artış kaydetti. Çin’in en zengini ise, 68,9 milyar dolarlık servetiyle Zhong Shanshan oldu.