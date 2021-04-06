Forbes Türkiye'nin en zenginler listesini açıkladı! İşte en zengin 10 Türk
ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes 2021 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Forbes ayrıca Türkiye'nin en zengin 10 ismini de açıklandı
ABD'nin Forbes dergesi 2021'de dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. 177 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, dünyada ilk sırada yer aldı. ABD, 724 kişiyle en çok dolar milyarderine sahip ülke konumunu sürdürdü. Çin ise 626 milyarder ve toplam 2,5 trilyon dolarlık servetle ikinci sırada yer aldı. Çinli milyarderlerin serveti bir yılda 1,3 trilyon dolar artış kaydetti. Çin’in en zengini ise, 68,9 milyar dolarlık servetiyle Zhong Shanshan oldu.
Türkiye’de ise Murat Ülker, 6,3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. 2020 yılına göre servetini yüzde 46,5 artıran Ülker, dünyada da 421. sırada yer aldı. Türkiye’de listede ikinci sırada 4,4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer aldı. 2020’ye göre servetini yüzde 41,9 artıran Ilıcak, dünyada 655 sırada yer aldı ve dünyanın en zengin ilk 1000 kişisi arasına giren iki Türk zenginden biri oldu. İşte listeki en zengin 10 Türk...
Murat Ülker (6,3 milyar dolar)
Erman Ilıcak (4,4 milyar dolar)