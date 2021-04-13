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Fatih Terim neşteri vurdu! 6 isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek sezon da takımın başında olursa, kadroya sağlam bir neşter vurmaya hazırlanıyor. Fatih Terim, 6 futbolcuyu kapının önüne koyacak.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, elindeki kadronun ortaya koymuş olduğu genel performanstan hiç memnun değil. Kalan haftalarda takımı zirve yarışında tutabilmek için şimdilik tansiyonu yükseltmeyen tecrübeli çalıştırıcı, bir yandan da kadroya sağlam bir neşter vurmaya hazırlanıyor.

6 isimle yollar ayrılıyor
Fanatik'in haberine göre; Terim'in özellikle Falcao, Linnes, Luyindama, Saracchi, Donk ve Ömer Bayram gibi isimleri gözden çıkardığı belirtiliyor. Fatih hoca, kontratı sona erecek olan Emre Akbaba'nın ise kulübün şartlarına uyması halinde kalmasından yana. İngiltere'den kiralanan Halil Dervişoğlu'nun da kalmasını isteyen Terim, Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes'in de mutlaka bonservisinin alınmasını talep etti.

Daha genç, daha iştahlı...
Sol beke de takviye isteyen Fatih hoca, takımının sıralamadaki durumuna göre bir transfer bütçesi talebinde bulunacak. Takımdaki birçok pozisyonda değişiklik yapmaya karar veren Terim'in planı, daha genç, daha iştahlı, daha mücadeleci ve tempolu bir kadro oluşturabilmek.

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