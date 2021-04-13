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Sanayi üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı

Demirören Haber Ajansı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Şubat ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 8,8 arttı.

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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı.

Aylık artış yüzde 0,1 oldu

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,1 arttı, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı.

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