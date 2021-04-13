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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un fotoğraflı evlilik yıl dönümünü paylaşımlarına beğeni yağdı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından evliliğinin 13. yıl dönümünü kutladı. Selçuk’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın da yer aldığı birkaç fotoğraf karesinin yer aldığı paylaşımı kısa süre içinde on binlerce beğeni aldı.

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Eşi Aydın Selçuk’la evliliklerinde 13. yılını kutlayan Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı nikahından fotoğraflar paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Evlilik yıl dönümleri Ramazan ayına gelen Selçuk paylaşımına şu notu düştü:

"Furkan Suresi 74. ayetini hep çok sevdim. Öyle çok sevdim, öyle çok nakşettim ki yüreğime kabul olmuş duam oldu: Göz Aydın'lığım. Gönül ferahlığım. Hayat arkadaşım...Can yoldaşım... Beraber tutacağımız 14. Ramazan ayına ulaştıran Rabbime hamdolsun.”

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