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Michael Frey, Fenerbahçe'den gitti coştu: Bu adamın heykelini dikin

Fenerbahçe'nin her sezon kiraladığı ve bu sene de Waasland Beveren forması giyen Michael Frey Belçika'da büyülemeye devam ediyor. Frey, son maçında da hat-trick yaptı.

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Fenerbahçe'de burun kıvrılan ve kiralık gönderilen Michael Frey, performansıyla göz dolduruyor. Fenerbahçe'den sezon başında Belçika ekibi Beveren'e kiralanan Michael Frey, pazar günü oynanan ve Kortrijk'in 4-3 kazandığı maçta takımının 3 golünün de altına imza attı.

"Bu adamın heykelini dikin"
Golcü futbolcunun performansı sonrası bir Beveren taraftarı, "Bu adamın heykelini dikin" paylaşımında bulundu. İsviçreli golcü Michael Frey, bu sezon toplamda 15 gol kaydetti.

Para kazandırma olasılığı yüksek
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı oyuncular arasındaki belkide en formda isim Frey, 29 maçta forma giydi. 15 gol 3 asist yapan İsviçreli santrafor sezon sonu Fenerbahçe'ye para kazandırma olasılığı yüksek oyunculardan.

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