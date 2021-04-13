Rus jetleri havalandı! Gerilim gittikçe artıyor... Savaş için tarih verdiler

Habere göre, Güney Askeri Bölgesi'ne ait jetler ve Karadeniz Filosu'ndaki savaş uçakları birlikte kalkış yaptı. Zvezda, Su-27SM, Su-30SM, Su-24M ve Su-34'lerden oluşan saldırı grubunun düşman hedefleri yok ettiğini bildirdi. Putin propogandistliğiyle ünlenen Rus televizyoncu Dmitry Kiselyov ise, dünyanın gözünün içine baka baka Rusya'nın Ukrayna ile savaştan bir adım uzakta olduğunu söyledi.