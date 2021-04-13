Rus jetleri havalandı! Gerilim gittikçe artıyor... Savaş için tarih verdiler
Rus medyası ABD'ye ait droneların Kırım çevresinde uçtuğunu yazdı ve savaş için tarih verdi. Rus ordusuna ait resmi televizyon Karadeniz'den yeni görüntüler ekrana getirdi. Ukrayna ise NATO ile bugün masaya oturuyor, hem Moskova hem de Washington'da gözler Brüksel'de.
Son olarak Pazartesi günü Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı SİHA'ların Rusya sınırında uçtuğunu duyuran Rus medyası, bir adım daha ileri giderek bu kez savaş için tarih verdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donbas'taki Rus ayrılıkçılara karşı saldırıya geçtiğini öne süren Rus medyası, saldırıdan birkaç gün önce ise ABD drone'larının bölgede görüldüğünü yazdı.
Yerel medya ABD'ye ait bir RQ-4A Global Hawk'ın Kırım bölgesinde alışılmadık bir uçuşa imza attığını aktarırken, Ukrayna ordusunun Nisan ayının ikinci yarısında saldırıya geçeceğini ileri sürdü. Rus ordusuna ait resmi televizyon Zvezda ise bambaşka görüntüleri ekrana getirdi.
Resmi televizyon Zvezda, tansiyonun yükseldiği Mart ayı sonundan bu yana ordu birliklerinin Ukrayna sınırı ve 2014'te el konulan Kırım'da düzenledikleri tatbikatları yayınlıyor. Hafta sonunda Rus savaş gemilerinin Karadeniz'de füzeler ateşlediğini bildiren resmi televizyon, bu kez Karadeniz'e doğru havalanan savaş uçaklarının gövde gösterisine giriştiğini duyurdu.
Habere göre, Güney Askeri Bölgesi'ne ait jetler ve Karadeniz Filosu'ndaki savaş uçakları birlikte kalkış yaptı. Zvezda, Su-27SM, Su-30SM, Su-24M ve Su-34'lerden oluşan saldırı grubunun düşman hedefleri yok ettiğini bildirdi. Putin propogandistliğiyle ünlenen Rus televizyoncu Dmitry Kiselyov ise, dünyanın gözünün içine baka baka Rusya'nın Ukrayna ile savaştan bir adım uzakta olduğunu söyledi.