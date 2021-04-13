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Dünya Sağlık Örgütü'nden çağrı: Canlı hayvan pazarlarını kapatın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), canlı hayvan pazarlarının koronavirüs (Kovid-19) gibi birçok bulaşıcı hastalığın ortaya çıkmasına neden olabileceğini ifade ederek bu tip pazarların kapatılması çağrısında bulundu.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm hızıyla sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), canlı hayvan pazarlarının Kovid-19 gibi bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabileceğini ve bu tip yerlerin sağlık için risk yarattığını duyurdu.

DSÖ’den yapılan açıklamada, “hayvanlar, özellikle vahşi hayvanlar, çoğu yeni virüslerin ortaya çıkmasına neden olan tüm bulaşıcı hastalıkların yüzde 70'inden fazlasının kaynağıdır. Özellikle vahşi memeliler, yeni hastalıkların ortaya çıkması için risk oluşturmaktadır” denildi. DSÖ, bu tip canlı hayvan pazarlarının acilen kapatılması çağrısında bulundu.

DSÖ'nün Vuhan raporu

Öte yandan, DSÖ'nün Kovid-19’un kaynağını tespit etmek için Çin'in Vuhan kentinde yaptığı araştırma sonrası yayınlayacağı rapor basına sızmıştı. Raporda, Kovid-19’un bir laboratuvar sızıntısından meydana gelme olasılığının "son derece düşük bir ihtimal" olduğu belirtilirken, “Yarasalarda tespit edilen virüs ile Covid-19 arasındaki kayıp bir halka olduğu, bunun da bir hayvan olma ihtimalinin çok muhtemel olduğu” bildirilmişti. Milyonlarca kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgını Çin'in Vuhan kentinin deniz ürünleri pazarında ortaya çıktığı ileri sürülmüştü.

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