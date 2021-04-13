Emekliye zamlı Ramazan Bayramı ikramiye müjdesi! Yeni ücret bugün belli oluyor

Emekliler 520 lira istiyor!

Emekliler, bin liralık bayram ikramiyesine 3 yıldan bu yana hiçbir artış yapılmadığı için zamda en azından Mayıs 2018'in dikkate alınması istiyor. Mayıs 2018'den Mart 2021'e kadar geçen sürede TÜFE yüzde 50.3 arttı.