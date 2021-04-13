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İlham Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleriyle poz vermesi olay oldu Twitter yıkıldı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ savaşında ölen Ermeni askerlerin miğferlerinin ortasında poz vermesi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı Karabağ zaferi kutlamaları devam ediyor. Bölgeye ziyaretler düzenleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in çektirdiği bir fotoğraf polemik konusu oldu.

Aliyev, ölen Ermeni askerlerinin miğferleriyle poz vermesi, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Ermenilerin yaptığı Hocalı katliamı hatırlatması

Kimileri Aliyev'i kan davasına benzin dökmekle eleştirirken, kimileri de fotoğrafa destek verip 1992 yılında Karabağ'daki Hocalı katliamını gündeme getirdi.

"Ellerine koz geçsin Ermeniler yine aynısını yaparlar"

Bazı kullanıcılar da "Bugun aynı ermenilerin ellerine koz geçsin yine aynı katliamları yaparlar." şeklinde yorumlar geldi.

Levent Üzümcü: Sergileyip şov yapmak en basitinden korkunç bir şeydir, ayıptır, günahtır

Fotoğrafı eleştiren isimlerden biri de oyuncu Levent Üzümcü oldu. Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Üzümcü, "Sanırım tüm tarihin yazmaktan en utanacağı zamanlar bunlar. Savaşırsın, kazanır ya da kaybedersin ama kim olursan ol, savaşta ölen düşman askerlerinin miğferlerini sergileyip şov yapmak en basitinden korkunç bir şeydir, ayıptır, günahtır, kan davasına benzin dökmektir."

Can Dündar'dan Üzümcü'ye destek!

Üzümcü'nün tweetini Almanya'ya kaçan firari Can Dündar'ın retweet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

"Seviyesiz bir adam"

Üzümcü'nün paylaşımının altına lehte ve aleyhte çok sayıda yorum yağarken bir kullanıcı, "Savaş sonrası Paşinyan'a hitap şeklini duyunca nefret etmiştim bu adamdan... Saygısız, konumunu taşıyamayan seviyesiz bir adam..." diye yazdı.

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