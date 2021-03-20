Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Nevruz ateşini işgalden kurtarılan Şuşa'da yaktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol kenti Şuşa'ya gerçekleştirdiği ziyarette Nevruz ateşi yaktı.

Abone ol

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile birlikte Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol kenti Şuşa'ya gitti. Aliyev ailesi Şuşa'nın güneyinde bulunan Cıdır Ovası'nda, Nevruz ateşini yaktı.

"Allah, Azerbaycan halkının dualarını işitti"

Cıdır Ovası'nda Nevruz mesajı veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev,"İşte o gün geldi. Bugün, Nevruz'u ülkemizin kültür başkenti Şuşa'da kutluyoruz. Bu, tarihi bir olaydır, büyük bir mutluluktur. Allah, Azerbaycan halkının dualarını işitti." dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva, Şuşa kentine gerçekleştirdikleri ziyarete ait görüntüleri İnstagram hesabından paylaştı.