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Diyarbakır'da İndirim duyan koştu! Covid-19 unutuldu

Demirören Haber Ajansı

DİYARBAKIR'da, daha önce sosyal medyadan duyurulan indirimin bugün başlamasıyla hediyelik eşya ve çeyizliklerin satıldığı mağaza önünde izdiham oldu.

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Olay, sabah saatlerinde, merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Çeyizlikler ile hediyelik eşya satışı yapılan mağaza tarafından sosyal medyadan 1 ay önce duyurulan indirim, bugün başladı. Mağaza önüne sabah erken saatlerden itibaren akın edenler, kalabalığa neden oldu. İndirimli ürün almak isteyenler, koronavirüs tedbirleri hiçe saydı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle mağaza önüne polis ekipleri sevk edildi. Zırhlı araçlardan uyarı anonsları yapan polisler, kalabalığın dağılmasını istedi. 

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