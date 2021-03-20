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Fuat Oktay'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Başkalarını taklit etmeye gerek yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararıyla ilgili, "Çareyi dışarılarda aramaya, başkalarını taklit etmeye gerek yoktur. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu.

Mesajını '#GüçlüKadınGüçlüTürkiye' etiketi ile paylaşan Oktay, şunları kaydetti: Türk kadınının toplum içindeki itibar ve saygınlığını layık olduğu seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi geleneksel toplumsal dokumuzu da muhafaza ederek daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz.

Bu yüce gaye için de çareyi dışarılarda aramaya, başkalarını taklit etmeye gerek yoktur. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur.

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