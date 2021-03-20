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İstanbul Bayrampaşa'da korkutan yangın!

İSTANBUL Bayrampaşa Terazidere Mahallesi, Yaşar Doğu sokakta buluna otomobil tamirhanesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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İstanbul Bayrampaşa'da Terazidere Mahallesi Yaşar Doğu Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tamirhanede çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yandaki binaya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürdü. Yangın nedeniyle dükkanda hasar oluştu.

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