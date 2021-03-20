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Erzincan Kemah'ta deprem meydana geldi AFAD son depremin şiddetini açıkladı

Erzincan Kemah'ta son dakika deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada saat 08.51'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak belirtildi.

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Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemah'ta saat 08.51'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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