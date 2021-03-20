Zahide Yetiş'in eşi Cem Arısoy kimdir? Zahide Yetiş'in ilk kocası sanılan isim

Kadın programları ile evlere konuk olan Zahide Yetiş iki kez evlendi. İnternette Zahide Yetiş'in ilk kocası olarak arama yaptığında Aytuğ Kolankaya ismi ile karşılaşılınca kafalar karışıyor. İşte Zahide Yetiş'in eşiyle ilgili gerçekler:

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1979 yılında Avusturya, Viyana'da doğan Zahide Yetiş 41 yaşına girdi. Baba tarafından aslen Kütahyalı olan Zahide Yetiş, anne tarafından Yunanistan Selanik göçmenidir. Zahide isminin anlamı"Allah'ın emir ve yasaklarına uyan" demektir. Zahide Yetiş'in üç erkek kardeşi var. İkinci eşi Cem Arısoy ile mutluluğu yakalayan Zahide Yetiş 40 yaşında.

İzmir'de büyüyen Zahide Yetiş lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji'nde tamamladıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu. TRT'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatına başlayan Zahide Yetiş Show TV'deki programı ile geniş izleyici kitlesine ulaştı.

Zahide Yetiş'in eşi Cem Arısoy kimdir

Zahide Yetiş'in eşi Cem Arısoy ünlü sunucunun ikinci eşi. Bir kez evlenip boşanan Zahide Yetiş mutluluğu ikinci eşiyle buldu.

Zahide Yetiş, işadamı Cem Arısoy ile Paris’te 16 Eylül 2014 tarihinde evlendi. 19 Eylül 2014 tarihinde de İstanbul Kuruçeşme’de düğün yapan Zahide Yetiş, eşini medyadan uzak tutuyor. Çiftin Aras adında bir çocuğu bulunuyor.

Zahide Yetiş'in ilk kocası kim?

İnternette bir çok kişi böyle bir arama yaptığında karşılarına Aytuğ Kolankaya ismi çıkıyor. Zahide Yetiş'in bu isimle bir evliliği bulunmuyor. Zahide Yetiş, tıp doktoru olan Aytuğ Kolankaya ile 4 yıl Kanal D ekranlarında bir 'Doktorum' isimli programı sunmuştu. Aytuğ Kolankaya öğretim üyesi olan Banu Yılmaz ile evli. Zahide Yetiş'in merak konusu olan ilk eşi ise bilinmiyor.