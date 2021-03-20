Rizespor'dan Galatasaray'a maç sonu göndermesi

Rizespor, deplasmanda Galatasaray'ı 4-3 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Yeşil-beyazlıların maç sonu paylaşımı ise sosyal medyada çok konuşuldu.

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Galatasaray'ı İstanbul'da 4-3 yenen Rizespor'da maç sonu paylaşımı olay oldu.

Rizespor'un maç sonu paylaşımında skoru random gülme atarak paylaşması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar bu paylaşıma tepki gösterirken, diğer takım taraftarları ise oldukça sempatik buldu.

İŞTE O PAYLAŞIM

2019'A GÖNDERME

Öte yandan Rizespor'un bu paylaşımı Galatasaray'ın 2019 yılında Rizespor maçında attığı tweete bir misilleme olarak değerlendirildi