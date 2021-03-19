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WhatsApp ve Instagram neden çöktü?

Popüler uygulamalar WhatsApp ve Instagram'a saat 20:25 sıralarında erişim sorunu yaşanmaya başlandı. İki uygulamanın da çöktüğü ifade edilirken sorunla ilgili açıklama geldi.

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Milyonlarca kullanıcı, anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram’a neden giriş yapılamadığını merak ediyor.

Kullanıcılar uygulamalara giriş yapamadığını ve paylaşımlarda sorun yaşadığını bildirirken saat 20:25 sıralarında başlayan sorunun sürdüğü görüldü.

Instagram’a giriş yapanlar ‘akış yenilenemedi’ hatasıyla karşılaşırken WhatsApp’ta ise ‘bağlanıyor’ ekranında uygulamanın kaldığı belirtildi.

Sorun dünya genelinde
Instagram, Whatsapp ve Facebook Mesenger’e dünya genelinde sorun yaşanıyor.

123 binden fazla kullanıcı, Instagram ile ilgili sorun yaşandığını platforma bildirirken, WhatsApp için 23 binden fazla kullanıcı ve Facebook Messenger için ise 5 binden fazla kullanıcı platformlarla ilgili sorun olduğunu sosyal medya devlerine raporladı.

İlk açıklama geldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından sorunla ilgili açıklama yaptı.

Sayan, “USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurt dışı kaynaklıdır” dedi.

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