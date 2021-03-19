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Fatih Karagümrük konuk ettiği Kayserispor'u farklı geçti

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında konuk ettiği Kayserispor'u Jimmy Durmaz, Castro ve Sobiech'in golleriyle geçti. 3-0'lık skorla ligde 3 maç sonra kazanan Fatih Karagümrük, puanını 44'e yükseltti. Kayserispor ise 31 puanda kaldı.

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17. dakikada Hedenstad'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Borini dönüp şutunu çekti. Kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kontrol etti.

33. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Castro'nun ceza sahası çizgisi gerisinden ortasında Jimmy Durmaz topa gelişine voleyi vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

38. dakikada orta alandan topu süren Castro'nun uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle üst direğe çarparak dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Muhar'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Viviano topu önledi.

58. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Balkovec'in soldan pasında savunmanın arkasına sarkan Castro müsait durumda sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 2-0

60. dakikada Hedenstad'ın pasında topla buluşan Salibur ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Doğan Alemdar topu kornere çeldi.

73. dakikada Pedro Henrique'nin sağdan ortasında İlhan Parlak topa kafayı vurdu. Kaleci Viviano meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

86. dakikada Fatih Karagümrük üçüncü golünü buldu. Lens'in pasında ceza sahası içinde kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kalan Sobiech topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 3-0

88. dakikada Emre Demir'in pasında ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan İlhan Parlak'ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fatih Karagümrük: 3 - 0 :Kayserispor

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 83 Koray Altınay), Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk. 74 Emre Çolak), Salibur (Dk. 83 Ndao), Castro (Dk. 59 Lens), Jimmy Durmaz, Borini (Dk. 83 Sobiech)

Kayserispor: Doğan Alemdar, Ramazan Civelek, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Attamah (Dk. 78 Luckassen), Muhar (Dk. 62 Sabovic), Avramovski (Dk. 62 Emre Demir), Lennon (Dk. 88 Nurettin Korkmaz), Pedro Henrique, İlhan Parlak (Dk. 88 Melih Okutan)

Goller: Dk. 33 Jimmy Durmaz, Dk. 58 Castro, Dk. 86 Sobiech (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 28 Avramovski (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 47 Balkovec, Dk. 54 Salibur (Fatih Karagümrük)

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