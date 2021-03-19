Sevgilisinin eski sevgilisine hakaret içerikli mesajlar attı 'Taylan bu hale getirdi' dedi

Eski sevgilisinin yeni sevgilisi tarafından hakaret içerikli mesajlar alan kadın savcılığa başvurdu. Şüpheli olarak ifade veren yeni sevgili Nermin Y., "Bizim bu aşamaya gelmemizin sebebi kiminle birlikte oluyorsa diğerini kötüleyen, olumsuz sözler söyleyen Taylan K.’dir. İki kadını bu hale getirmiştir” dedi.

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İstanbul’da yaşayan 50 yaşındaki Nurgül U. kısa süre duygusal ilişki yaşadığı Taylan isimli bir erkeğin yeni sevgilisinin hakaret dolu mesajlarıyla karşılaştı.

Milliyet'in haberine göre, tanımadığı numaradan gelen hakaret içerikli mesajların eski sevgilisinin yeni sevgilisi 55 yaşındaki Nermin Y.’den geldiğini tespit eden Nurgül U. karakola gitti.

"Pişman oldum"

Bursa’da yaşadığı tespit edilen Nermin Y. 2019 yılında şüpheli olarak verdiği ifadede, "Yazmış olduğum bu mesajlar nedeniyle pişman oldum. Üzgünüm, kendisine bir daha böyle mesajlar atmayacağım" dedi.

Ancak Nermin Y. 08 Ekim 2020 tarihinde yeniden Nurgül U.’ya mesajlar atmaya başladı. Nermin Y. bu kez ise Taylan isimli kişinin eski sevgilisi Nurgül U. hakkında kendisine gönderdiği küfürlü mesajları U.’ya göndermeye başladı.

'En ağır şekilde cezalandırılsın'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe veren Nurgül U.’nun avukatı, "Bu mesajlar öncesinde müvekkilimizin şüpheliye hiçbir tahrik edici mesaj atmadığı halde kendisi durduk yere müvekkilimizi tahkir (Onur kırma, aşağılama) etmek için atmıştır. Şüpheli hakkında müsnet suçlardan kamu davası açılarak en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

"İlk o beni aradı"

Suç duyurusunun ardından Bursa’da yeniden ifadesi alınan Nermin Y. ise, 2017 yılında önce Nurgül U.’nun kendisini aradığını söyleyerek, “Taylan’ın beni değil kendisini sevdiğini söyleyerek telefonu kapattı. Sonra beni sosyal medyadan takip etmeye başladı. Sürekli ismimi vermeden beni kastederek paylaşımlar yaptı” dedi.

"Taylan'ın da ifadesi alınsın"

Nurgül U.’ya hakaret etmediğini söyleyen Nermin Y., "Kendisine ilişkisinden emin olup yaşamasını istedim. Bizim bu aşamaya gelmemizin sebebi, ikimiz için de kiminle birlikte oluyorsa diğerini kötüleyen, olumsuz sözler söyleyen Taylan K.’dir. Sürekli, ‘sana kafayı takmış, seni kıskanıyor’ mantığıyla hareket ettiği için iki kadını da bu hale getirmiştir" dedi.

Dava açıldı

Nermin Y. ifadesinin sonunda Taylan K.’nin telefon numarasını ve adresini savcılığa vererek onun da ifadesinin alınmasını istedi. Alınan ifadenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nermin Y. hakkında, “hakaret” ve “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçlarından dava açıldı.