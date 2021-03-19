Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ülkemiz dünyaya değer katan bir markadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ülkemiz bölgesel ve küresel meselelerde insani ve vicdani duruşuyla; mazlumların yanında oluşuyla ve üretimle sağladığı katkılarla dünyaya değer katan bir markadır." dedi

Abone ol

Globalleşme yolunda üreten, ülke ekonomisine katma değer sağlayan Türkiye'nin markaları, "Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"nde bir araya geldi. İstanbul'da düzenlenen ödül törenine; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Oktay, yaptığı konuşmada "Sağladığımız kamu-özel sektör uyumumuz sayesinde salgın döneminde pek çok firmamız kaliteli ürünleriyle, rekabetçiliğiyle ve hepsinden önemlisi güvenilirliğiyle öne çıkmıştır. Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 ve 2020 genelinde yüzde 1,8 olarak gerçekleşen büyüme oranımız, başarımızın en somut göstergelerindendir." ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, "Hedefimiz, Türkiye’nin büyüme performansını salgın sonrası dönemde de güçlü ve dengeli şekilde sürdürmesidir." şeklinde konuştu.