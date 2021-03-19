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İYİ Parti ve CHP arasında HDP gerilimi tam gaz devam! Yeniçağ İmamoğlu'nu hedef aldı

İYİ Parti ve CHP arasındaki 'HDP' gerilimi sürüyor. Son olarak İYİ Parti'nin yayın organı Yeniçağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

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İYİ Parti ve CHP arasında devam eden, Ekrem İmamoğlu kargaşası sürüyor. İlk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sosyal medya hesabından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşım, İYİ Partililerin tepkisine neden olmuş. Çok sayıda İYİ Partili isim  Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürmüştü.

'Pervin Buldan sevgisi bitmiyor'
Son olarak İYİ Parti'nin yayın organı Yeniçağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu. İmamoğlu'nun, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ı arayarak Nevruz Bayramı’nı kutlamasını, "Ekrem İmamoğlu'nun  Pervin Buldan sevgisi bitmiyor" şeklinde haberleştiren Yeniçağ, İYİ Parti ve CHP arasında yaşanan gerilimi tekrar gün yüzüne çıkardı. 

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