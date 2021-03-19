10 yıl boyunca vergi, harç yok! İstanbul Finans Merkezi için 10 maddelik yasa

Rakibi Dubai ve Astana değil, New York ve Londra olacak

Teklif hazırlanırken çıta, İFM Dubai ya da Astana gibi yerler değil New York ve Londra gibi büyük finans merkezleri ile yarışacak şekilde konuldu. Kesinti ve muafiyetlerin oranları da yine buna göre belirlendi. Teklif hazır, meclise geliyor; AK Parti'nin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunacağı yasa teklifinde öne çıkan çarpıcı detaylar şöyle: