10 yıl boyunca vergi, harç yok! İstanbul Finans Merkezi için 10 maddelik yasa
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ana hatlarını açıkladığı İstanbul Finans Merkezi’nin 10 maddelik temel yasası hazırlandı. Teklif, yakın zamanda TBMM’ye gönderilecek ve öncelikli yasalaşacak.
İstanbul'un, New York, Londra gibi dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri haline gelmesi için uzun süredir yürütülen çalışmalarda sona gelindi. İstanbul ekonominin merkezi oluyor, bu ekonomi seferberliğine katılan şirketler de kazancına kazanç ekliyor. Atılacak adımlar kapsamında İFM'de yer alan şirketler 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi’nde yüzde 100 indirim alacak, damga ve harçlardan muaf olacak. Belli koşullarda vergi kesintisi yapılmayacak. İşte vergi ve harçlardan muaf olunmasına ilişkin şart ve kriterlere dair edinilen bilgiler...
Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) kurulması, işletilmesi, faaliyetleri ve burada yer alacak şirketlere tanınacak kolaylıkların yer aldığı yasa teklifine son şekli verilerek imzaya açıldı.
Vergi kesintisi yok
İFM'de faaliyet gösterecek firmalar 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi'nden yüzde 100'lük indirim, işlemlerinde damga ve harçlardan muaf olacak, belli koşullarla vergi kesintisi yapılmayacak.
Rakibi Dubai ve Astana değil, New York ve Londra olacak
Teklif hazırlanırken çıta, İFM Dubai ya da Astana gibi yerler değil New York ve Londra gibi büyük finans merkezleri ile yarışacak şekilde konuldu. Kesinti ve muafiyetlerin oranları da yine buna göre belirlendi. Teklif hazır, meclise geliyor; AK Parti'nin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunacağı yasa teklifinde öne çıkan çarpıcı detaylar şöyle: