Faiz arttı dolar düştü! Dolar kurunda gerileme devam edecek mi?

Merkez Bankası tarafından dün açıklanan faiz artırma kararından sonra dolar kuru sert düştü. Peki dolar kurunda gerileme devam edecek mi?

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Piyasalarda son dönemde ABD 10 yıllık tahvilleri tedirginliği yaşandı. Tahvil faizinin önce 1.60 sonra 1.70 seviyesini aşması gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kayıplarına yol açarken, Fed'in güvercin tutumunu sürdürmesinin etkisiyle piyasalarda bir miktar rahatlama gözlendi. Fed toplantısı öncesi artan belirsizliğin etkisiyle 7.64 lira seviyesine kadar yükselen dolar kuru, Fed sonrası 7.50 pivot bölgesinin altına sarktı.

FED Başkanı Powell'in güvercin duruşuyla dolar kurunda yön aşağı döndü

Fed'in faiz kararı öncesinde artan belirsizliğin etkisiyle 7.64 lira seviyesine kadar yükselen dolar kuru, kararın ardından gevşeme hareketleri sergiledi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla kur, 7.49 seviyesine kadar çekildi.

Dolar kuru iki haftanın en düşük seviyesine geriledi

Fed'in faiz kararının ardından haftanın dördüncü işlem gününde Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 7.48 düzeyinde seyrederken, enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda önden yüklemeli güçlü sıkılaştırma adımı olarak gelen 200 baz puan faiz artışıyla 7.28 seviyesini görerek son 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Dolarda haftanın son işlem gününde de baskılandı

Dolar kuru haftanın son işlem günü 7.32 lira seviyesinden giriş yaparken, gün içinde 7.25 bandının altına geriledi. Kur, tepki alımlarıyla gün içi en yüksek 7.36 seviyesini test ederken, en düşük ise 7.2362 seviyesini gördü.

Dolar/TL en sonra 1 Mart 2021 tarihinde 7.21 lira seviyesini görmüştü.

Dolarda düşüş sürecek mi?

A Para'da yayına katılan 3 uzman Merkez Bankası'nın faiz kararımnı ve piyasaların gündemini değerlendirerek, dolar/TL'de fiyatlamalarda öne çıkan gelişmeleri değerlendirdi.

"ABD tahvil faizleri 1.50'nin altına gelirse dolar/TL 7 liranın altını görebilir''

Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, A Para dolar kuru üzerine değerlendirmelerde bulundu. Dolar için ABD tahvil faizlerindeki hareketin önemli olduğunu ifade ederek, "ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde 1.50'in altına düşüş görürsek, dolar/TL'de tekrardan 7 liranın altını görebiliriz" dedi.

"Dolar kurunda 7.19'un altında satışlar derinleşebilir''

Işık Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Kavak A Para'da dolar/TL üzerine dğerlendirmelerde bulundu. Yabancının ilgisi borsaya tarafına gelirse hem hisse senedi hem de TL tarafına pozitif yansımalar görülebileceğini ifade eden Kavak, "Dolar kurunda 7.19'un altında satışlar derinleşebilir" dedi.

"Merkez Bankası'nın adımıyla Türk Lirası pozitif ayrıştı''

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, A Para'da Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi. Bahar aylarında enflasyondaki kademeli düşüşün başlayacağını öngören Bal, "Merkez Bankası'nın faiz adımı ile küresel düzeyde doların değer kazandığı günde Türk lirası yüzde 2'nin üzerinde yükseldi" dedi.