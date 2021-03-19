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GATA Başhekim Yardımcısıyken 'aldatacağınıza ikinci eş alın' diyen Ali Edizer doktorluğa geri döndü

GATA Başhekim Yardımcısı iken "Koca aldattı diye yuvalar yıkılıyor. Ayıptır, günahtır. Oğlum neden aldatıyorsunuz? Allah'u Teala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsunuz, onu da alın" sözleriyle ortalığı karıştıran Dr Ali Edizer doktorluğa geri dönde ve Ankara'nın Güdül ilçesine atandı.

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Menzil tarikatının mensubu olduğunu her fırsatta öne çıkaran Doktor Ali Edizer, eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak görev yaparken sosyal medya mesajlarında 'erkeklere ‘ikinci eşi’ de alın' çağrısı yaptı. “Sorsan ‘kadına özgürlük ve uygarlık’ kazandırıldı. Resmiyette tekeşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliğidir” mesajını da paylaşan Edizer, gelen tepkiler üzerine doktorluktan atılmıştı. 

Meslekten atılmıştı Ankara'da göreve başladı

Skandal sözlerinin ardından önce GATA Başhekim Yardımcılığı görevinden alınan ardından da 8 Ekim’de de tabiplik mesleğinden uzaklaştırılan Ali Edizer'in kamu görevine ve doktorluğa geri döndüğü ortaya çıktı. Ali Edizer'in 9 Mart 2021’de Ankara Güdül Devlet Hastanesi’nde yeniden göreve başladığı ortaya çıktı.

Göreve nasıl başladı?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Sağlık Bakanlığı, laikliği ve medeni hukuku hedef alan Edizer hakkında soruşturma açmıştı. GATA’nın meczubu olan bu kişi görevine nasıl döner? Demek ki bu soruşturma da göstermelik açılmış” dedi. Edizer hakkında açılan soruşturmanın sonucuna ilişkin kamuoyuna herhangi bir bilgi verilmediğini kaydeden Emir, konuyu soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

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