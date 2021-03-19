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Kremlin Sözcüsü Peskov'dan savaş açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları sonrası kızışan Rusya-ABD ilişkilerine dair Moskova'dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, basın mensuplarının 'iki ülke savaşta mı?' sorusuna 'Kendimizi en kötüsüne hazırlarız' yorumunu yaptı.

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ABD Başkanı Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Putin hakkındaki sözlerini takiben, Rusya ile ABD’nin yeni bir Soğuk Savaş içinde olup olmadıkları sorulunca Kremlin Sözcüsü Peskov, “Hep en iyisini umarız fakat kendimizi en kötüsüne hazırlarız” cevabını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden’in bir röportaj sırasında ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir katil olduğunu düşünüp düşünmediği’ sorusuna “Düşünüyorum” yanıtını vermesi ardından iki ülke arasındaki gerilim devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a söz konusu gelişme üstüne ‘dünyanın yeni bir Soğuk Savaş beklentisi içine girebileceği’ şeklindeki bir yorum soruldu.

Peskov bu beklentiyi yorumlarken, “Hep en iyisini umarız fakat kendimizi en kötüsüne hazırlarız” dedi.

Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti: “Rusya’yı anlatmam gerekirse, Devlet Başkanı (Putin) her şeye karşın iki ülke arasındaki ilişkileri sürdürme arzusunu açıkça belirtti. Zira bu, sadece iki ülkenin değil tüm dünyanın çıkarlarına uygun olacaktır. Fakat tabii ki Bay Biden’ın sözlerini duymazdan gelemezdik.”

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