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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özlem Zengin'e hakaret için istenen ceza

Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik "hakaret" soruşturması tamamlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan avukat Mert Yaşar hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Mert Yaşar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından toplam 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, Mert Yaşar'ın tensiple birlikte tahliyesine karar verdi.

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