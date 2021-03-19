Alex de Souza teknik direktörlüğe başlıyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Brezilya ekiplerinden Soa Poulo U20 takımıyla teknik direktörlük kariyerine başlıyor.

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Alex de Souza, futbolculuk döneminde sahaya yansıttıklarını artık kenar çizgisinin hemen arkasından futbolcularına aktaracak. Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasına giren Brezilyalı, ülkesinde teknik direktörlük kariyerine ilk adımı atmak üzere.

Globo'da yayına katılan Alex, Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'nun U20 takımının başına geçmek üzere. Görüşmeler devam ederken anlaşma sağlanması halinde 43 yaşındaki Alex, Nisan ayında başlayacak iki yıllık bir sözleşmeye imza atacak.

Yeni Malatyaspor olmamıştı

Daha önce Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Alex de Souza'yı gündeme alacaklarını açıklamış ancak ilerleme kaydedilememişti.

2015’te aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı

Son olarak Brezilya’nın Coritiba'dan top koşturan Alex, 2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forma giymiş 2015’te aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

Fenerbahçe'yle de adı anılmıştı

Alex de Souza Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında futbol oynadıktan sonra ülkesi takımlarından Coritiba'ya transfer olmuş ve 2015 yılında futbol kariyerini bu kulüpte sonlandırmıştı. Bir dönem Alex'in adı Fenerbahçe teknik ekibi için de anılmıştı.