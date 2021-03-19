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Rahat kullanım için iyileştirildi! BİP'in ana menüsü sadeleşti, erişilebilirlik arttı

İletişim ve yaşam platformu BiP’in arayüzü, herkesin daha rahat kullanabilmesi için iyileştirildi. Yapılan açıklamada, yeni arayüzü ile daha sade bir görünüme kavuşan ve görme engelli kullanıcıları için erişilebilirliği arttırılan BiP’in artık daha kapsayıcı bir kullanıcı deneyimi sunduğu belirtildi.

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Turkcell mühendislerinin geliştirdiği yerli iletişim ve yaşam platformu BiP’in ana menüsü sadeleşti ve erişilebilirlik seviyesi artırıldı. BİP’ten yapılan açıklamada, “Uygulamada yer alan "Keşfet" menüsü, ana sayfadan "Daha Fazla" menüsüne taşındı. Ayrıca ana menü kullanımı tercihe göre değiştirilebilir hale getirildi.

Böylece daha sade bir BiP deneyimine ulaşan kullanıcılar, "Kişiselleştir" butonu ile Keşfet'i ve tercih ettikleri diğer özellikleri ana menüye taşıyabiliyor. Aynı zamanda görme engelli kullanıcılar için erişilebilirliğin de artırıldığı güncel sürümünde; uygulamada yer alan tüm alanların etiketlendirilmesi, mesajlaşma deneyiminin sadeleştirilmesi, grup aramalarda seçilen kişilerin söylenmesi, mesajlar içinde toplam kaç tane okunmamış mesaj olduğunun söylenmesi gibi özellikler yer alıyor.

Ayrıca görüntülü ya da sesli aramalarda tüm butonlara erişilebilmesi, tüm butonların ayrı ayrı okunması gibi yenilikler de bulunuyor. Hem mobil işletim sistemlerinde hem de web ve masaüstü sürümlerinde yapılan çok sayıda iyileştirme ile BiP daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor” ifadelerine yer verildi.

BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı, BiP’in tasarımını ve içeriğini tüm kullanıcılara hitap edecek şekilde sürekli geliştirdiklerini belirterek, erişilebilirliğin tam olarak sağlanabilmesi için uygulama arayüzü ile kullanılan teknolojilerin de erişilebilirliği desteklemesi gerektiğinin altını çizdi. Akıncı sözlerine şöyle devam etti:

“75 milyonu aşan indirilme sayımız ile her gün dünya çapındaki milyonlarca kullanıcımızın hayatına dokunuyoruz. Bu kadar büyük bir aileye sahip olmak üzerimize önemli sorumluluklar da yüklüyor. Erişilebilirliğe yönelik hazırlanan uluslararası ilkeleri ve düzenlemeleri göz önünde bulundurarak tüm kullanıcılarımız için daha erişilebilir bir iletişim platformu olmak amacıyla geliştirmelerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz.”

10 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşme ve HD fotoğraf paylaşım imkânı BiP’in göze çarpan özellikleri olarak öne çıkıyor.

BiP
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