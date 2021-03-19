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Merkez Bankası swap faizini de yüzde 19’a yükseltti

Merkez Bankası, politika faizinin ardından swap faizini de yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltti.

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Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık artışı döviz ve altın karşılığı TL sağladığı swap (takas) piyasalarına yansıttı.

Döviz ve altın karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranı yüzde 17’den yüzde 19’a yükseldi.

TCMB’nin yurt içi bankalarla dolar ve altın karşılığı TL işlemlerinde swap stoğu dün 46 milyar dolara yükselmişti. Bankalar, son günlerde faiz artışından önce swap işlemlerini artırmıştı.

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