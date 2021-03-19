Milletvekili Hüda Kaya: Bu ayeti okudum HDP'li oldum

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Kur'an-ı Kerim'den okuduğu bir ayetten sonra HDP'li olduğunu söyledi.

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HDP'de siyaset yapan İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, partinin farklı bir yüzü olarak ön plana çıkmaya çalışıyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Kaya, yaptığı açıklamalarla tartışmaları da beraberinde getirdi.

HDP'li olmasını Kur'an-ı Kerim'de okuduğu bir ayete bağlayan Kaya, "Dini siyasete alet ediyor" eleştirilerinin hedefi oldu.

"İnanın Kur'an'dan öğrendim''

Hüda Kaya, şunları söyledi: "Ben özgür ve bir kadın kimliğiyle nasıl olmam gerektiğini, inanın Kur'an'dan öğrendim.

Hucurât Suresi 9'uncu ayet şöyle der: "İki taraf birbirleriyle çarpıştığında aralarını bulun, barışı sağlayın. Bir taraf diğerine saldırmaya devam ederse, Allah'ın emrine, barışa gelinceye kadar siz de onlara karşı mücadele edin. Vazgeçerlerse, tarafların arasını adaletle ayırın, hükmedin."

"Bu ayeti okudum ve HDP'li oldum''

Bugün HDP ve ezilenlerle beraber olma noktasına gelmem için beni ikna eden bu ayettir