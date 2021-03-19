Samsun Covid-19 vaka sayısında niye rekor kırdı şimdi anlaşıldı

SAMSUN Türkiye'de açık ara en çok Covid-19 vaka sayısına sahip olan il oldu. İldeki vakaların bu kadar çok olmasının sebebine örnek teşkil edecek bir olay tespit edildi. Vakaları saklayan bir mahalleyi belirleyen filyasyon ekibi test yapınca şaşkına döndü.

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SAMSUN koronavirüs vaka sayısıyla rekor üstüne rekor kırınca denetimler yoğunlaştırıldı. Kentte 5 bin personelle denetim başlatılınca ortaya akıllara zarar bir durum ortaya çıktı. Filyasyon ekiplerine bir mahallede vakaların gizlendiği haberi geldi. Mahalleye giren filyasyon ekibi 150 kişiye test yapınca şoke eden bir sonuç elde etti. Testlerin yarısı pozitif çıktı ve mahalle toptan karantinaya alındı.

Covid-19 olduklarını saklayan mahalledekilerin bir cenaze ve taziye sebebiyle salgına maruz kaldıkları ortaya çıktı. Samsun'da vaka sayısı patlama yapmış ve günlük vaka sayısı 458'e çıkmıştı.

''5 katlı binadaki kişilerin yüzde 70'i pozitif çıktı''

Kentteki Covid-19 vaka sayılarını düşürmeye çalışan Samsun Valisi Zülkif Dağlı da eline geçen ilginç bir filyasyon tespitini aktardı. Dağlı olaya ilişkin şunları anlattı:

-“Sağlık İl Müdürlüğü filyasyon ekiplerimizin çalışmalarına ait bir değerlendirme raporu elime ulaştı. Raporu değerlendirdiğimizde maalesef hastalığın yayılım hızı ve mutasyon virüsün gücünün halen yeterince ciddiye alınmadığını gördüm. Raporda vaka yayılımına dair çeşitli örnekler var.

-Bir ilçemizde 5 katlı bir apartmanda pozitif vaka çıkması üzerine tüm apartman sakinleri test yapılarak taranıyor ve 5 katlı binadaki kişilerin yüzde 70’inin pozitif olduğu ortaya çıkıyor.

-Yine bir başka ilçemizde Covid-19 belirtileri olan ama gizlediği bilgisi alınan bir mahallemizde Sağlık İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan yaygın test uygulamasında 20’den fazla pozitif vaka tespit ediliyor. Bu pozitif vakaların hepsinin ortak noktasının katıldıkları bir cenaze töreni olduğunun tespiti üzerine, mahallede yaşayanlar ve taziye ile bağlantılı olduğu düşünülen yaklaşık 150 kişiden daha test numunesi alındı. Burada da 70’in üzerinde vatandaşımızın pozitif olduğu ortaya çıktı”

Samsun’da zincir marketler, AVM’ler ve şehir girişleri başta olmak üzere birçok alanda HES kodu kontrolü yapılıyor. 5 bin kişi yoğun bir denetime başlarken, kalabalık caddelere girişlere de izin verilmiyor.