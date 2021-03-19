İstanbul korona salgınında 3. dalgaya girdi! Bilim Kurulu üyesinden korkutan rakamlar
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz İstanbul'da, salgında üçüncü dalgaya girildiğini söyledi. Risk haritasında 'turuncu'dan 'kırmızı'ya dönen İstanbul'da test pozitiflik oranları yüzde 10'u geçti.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz İstanbul'da, salgında üçüncü dalgaya girildiğini söyledi. İllere göre haftalık yayınlanan haritaya göre, İstanbul'da 100 bin nüfusa düşen vaka sayısının 178'lere ulaştığına işaret eden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, korkutan uyarılarda bulundu.
İstanbul'da vaka sayılarında günlerdir yukarı doğru bir çıkış söz konusu olduğuna değinen Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Test pozitiflik oranları yüzde 10'u geçti. Zaten 7 günde görülen 100 bin kişideki enfeksiyon oranı da 178 gibi oldukça yüksek bir rakam. Durum, üçüncü dalganın İstanbul'da etkisini gösterdiğini, henüz pik noktasına da ulaşmadığımızı gösteriyor" dedi.
Bilim Kurulu üyesi Yavuz şöyle devam etti: "Açılmanın etkisini bu hafta başından itibaren görüyoruz. Kendi kurumumuz açısından söyleyecek olursam, geçen haftaya göre belirgin bir fark var, Pazartesiden beri çok yüksek sayıda hasta geliyor. Test pozitiflik oranı da bizde de yüzde 12 civarında. Önümüzdeki haftalarda da sıkıntılı günler yaşayabileceğimizi düşünüyorum."
Üçüncü piki de yaşayacağız gibi görünüyor
Aşılanan kesimde elde edilen ilk verilere göre ölüm oralarında büyük bir azalma görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz, "Bu çok sevindirici bir şey. Ama İstanbul'da aşısız olan çok fazla nüfus var. Onların da hastalanma riski çok yüksek seviyede. Türkiye genelinde de böyle" diye konuştu.