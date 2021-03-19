İstanbul korona salgınında 3. dalgaya girdi! Bilim Kurulu üyesinden korkutan rakamlar

Üçüncü piki de yaşayacağız gibi görünüyor

Aşılanan kesimde elde edilen ilk verilere göre ölüm oralarında büyük bir azalma görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz, "Bu çok sevindirici bir şey. Ama İstanbul'da aşısız olan çok fazla nüfus var. Onların da hastalanma riski çok yüksek seviyede. Türkiye genelinde de böyle" diye konuştu.