Abdulkadir Selvi: HDP’nin kapatılması güçlü bir olasılık olmasına rağmen sürpriz bir karar da çıkabilir

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlaliyle ilgili verdiği kararlara dikkat çekti. "Kapatma davası açıldı diye otomatik olarak kapatılacağı anlamına gelmiyor." diyen Selvi, "HDP’nin kapatılması güçlü bir olasılık olmasına rağmen sürpriz bir karar da çıkabilir" düşüncesini dile getirdi.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Coşkun tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davayı değerlendiren Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kapatma davası açılmasının sürpriz olmadığını, hatta 'davul zurna ile geldiğini' belirterek bu nedenle HDP yöneticilerinin bir şokla karşılaşmadığını söyledi.

"Önlerinde iki seçenek duruyor"

Selvi, HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) dün yol haritasını belirlemek üzere toplandığını hatırlatarak "Önlerinde HDP’nin kendini feshedip, Meclis’te 1 milletvekili ile temsil edilen Demokratik Bölgeler Partisi’ne geçmek ya da kapatma davasına karşı Anayasa Mahkemesi’nde hukuki yoldan mücadele etmek gibi iki seçenek duruyor" dedi.

"Yeni bir mücadele zemini olarak kullanmayı düşünüyorlar"

"HDP kaynaklarından edindiğim izlenim, kapatma davasına karşı mücadele edecekleri yönünde" ifadesini kullanan Selvi, HDP'yi feshedip DBP'ye geçme seçeneği üzerinde durulmadığını ifade etti. Dava açıldı diye otomatik olarak kapatılacağı anlamına gelmiyor. HDP'nin kapatma davalarıyla büyüyen bir siyasi gelenekten geldiğini belirten Selvi, "O nedenle kapatma davasını yeni bir mücadele zemini olarak kullanmayı düşünüyorlar" diye yazdı.

"HDP kararı siyaseti yeniden şekillendirecek"

Selvi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) daha önce verdiği hak ihlali kararlarına dikkat çektiği yazısında şunları kaydetti: HDP hakkında kapatma davası açıldı diye otomatik olarak kapatılacağı anlamına gelmiyor. HDP geleneğinden şimdiye kadar 7 parti kapatıldığı için kapatma davasının açıldığı andan itibaren HDP’ye kapatılmış muamelesi yapılıyor. Ama Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlaliyle ilgili verdiği kararlar dikkate alındığında, 'Aç-kapa-ARTEMA' reklamındaki gibi olmayabilir.

HDP kararı siyaseti yeniden şekillendirecek. Cumhurbaşkanlığı seçimine uzanan sonuçları olacak. O nedenle Anayasa Mahkemesi’ne dikkat diyorum. HDP’nin kapatılması güçlü bir olasılık olmasına rağmen sürpriz bir karar da çıkabilir.