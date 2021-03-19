Artvin'deki yangın felaketi! Vatandaşlara 1,5 milyon lira kaynak aktarıldı
ARTVİN'de geçtiğimiz günlerde meydana onlarca evin, samanlığın kül olduğu yangın felaketinden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 1,5 milyon lira kaynak aktarıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı.Abone ol
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Artvin'deki yangından etkilenen vatandaşlara 1,5 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 1,5 milyon lira kaynak aktardık." ifadesini kullandı.
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