BIST 1.379
DOLAR 7,84
EURO 9,40
ALTIN 435,30
HABER /  YEREL
ADV Zekat berekettir, iyiliktir, rahmettir,  arınmaktır, şükürdür

'Çok yüksek riskli' Konya'da yine aynısı oldu! Eğlence mekanındaki 46 kişiye 186 bin lira ceza

 'Çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Konya'da, kapalı olması gerekirken açık tutulan eğlence mekanındaki aralarında kadınların da bulunduğu 46 kişiye, 186 bin 300 lira ceza uygulandı. Kentte geçtiğimiz hafta bir başka eğlence mekanına baskın düzenlenmiş ve onlarca kişiye ceza yağmıştı.

Abone ol

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vaka sayası fazla olduğu için kırmızı kategoride yer alan kentte denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri, kısıtlama nedeniyle Selçuklu merkezin farklı noktalarında yaptığı denetimlerde, 138 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 434 bin 700 lira ceza uyguladı. Ekipler, Musalla Bağları Mahallesi'nde de kapalı olması gereken eğlence mekanının açık olduğu bilgisini alınca operasyon düzenledi.

Alkol ve müzik eşliğinde eğlenen 46 kişiye, kısıtlamayı ihlal ettikleri ve maske takmadıkları için 186 bin 300 lira ceza kesildi.  İş yeri sahibi hakkında ise 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı.    

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye, Doğu Akdeniz'de ABD ile geçiş eğitimi yaptı
Yeni Şafak'ın, Merkez Bankası manşeti tartışılıyor! 'Bu operasyonu kim adına çektiniz?'
Galatasaray'da seçim için tek şart var
İtalyan efsaneden Ronaldo sözleri: Bu son sezonu olacak
AK Parti teşkilatları yüzde 70 yenilendi Erdoğan yeni kadro kuracak
Rize'de otomobil sattı başına gelmeyen kalmadı! Tüm malına haciz konuldu
Yılmaz Özdil: HDP'yle açılım yapmıştı, şimdi HDP'yi kapanım yapıyor
Kapatılması istenen HDP'nin yedek partisi hazır TBMM'de 1 vekil ile temsil ediliyor
Çanakkale Bozcaada açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Türkiye'ye geliyor
Yorumlar