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Çanakkale Bozcaada açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu

MISIR'ın Abu Zenima Limanı'ndan Kocaeli Derince Limanı'na giderken Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisi için çalışma başlatıldı.

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Panama bayraklı 149 metre uzunluğunda ve 11 bin 848 groston ağırlığındaki "Kemet Star" gemisi, henüz belirlenemeyen nedenle Bozcaada'nın Batı Burnu açıklarında karaya oturdu.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3" römorkörü ile "KEGM-9" can kurtarma botu sevk edildi.

Ekiplerin, yük bulunan geminin karaya oturduğu bölgeyle ilgili incelemesinin ardından kurtarma çalışması yapılacağı öğrenildi.

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